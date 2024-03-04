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Düzcelilerin sırrı: Bir tabağı bile hem bağışıklığı, hem de metabolizmayı uçuruyor

Düzcelilerin sırrı: Bir tabağı bile hem bağışıklığı, hem de metabolizmayı uçuruyor Türkiye'nin kuzeyinde gizli bir hazine keşfedildi! Sadece Düzce topraklarında yetişen eşsiz bir besin, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinin damak zevkini fethetmeye başladı. Ülkemizde hala pek bilinmeyen bu mucizevi besinin faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız.