Düzcelilerin sırrı: Bir tabağı bile hem bağışıklığı, hem de metabolizmayı uçuruyor

Ülkemizde pek rağbet görmeyen siyah pirinç, resmen dünyaya yayıldı.
Hem lezzetiyle hem de sağlık faydalarıyla dikkat çeken bu pirinç türü, özellikle Japonya'da sofraların vazgeçilmezi haline gelmiş durumda.
Ancak ülkemizde henüz tam olarak değeri bilinmiyor.
Siyah pirincin popülerliği her geçen gün artarken, uzmanlar da bu besinin sağlık açısından önemine dikkat çekiyor.
Düzce’de üretiliyor
Yalnızca Düzce’nin Çilimli ilçesinde üretilen siyah pirinç, heyecan verici bir dönemece girdi.
Geçtiğimiz yıl 20 dönüm araziye ekilen siyah pirincin ilk hasadı büyük bir başarıyla gerçekleştirildi.
Bu başarı, sadece pirincin lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlık açısından da oldukça değerli olmasıyla dikkat çekti.
İşte siyah pirincin faydaları...
Siyah pirincin sağlığa faydaları
- Sindirimi kolaylaştırarak kilo alımını engeller.
- Kemik, diş ve kas gelişimine olumlu etki sağlar.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser hücrelerinin oluşumunu engeller.
- Şeker hastaları için ideal bir besindir.
- Damar tıkanıklığı ve kalp krizi risklerini azaltır.
Nasıl tüketilir?
· Bir çay bardağı siyah pirinç
· 1/5 su bardağı sıcak su / tavuk suyu
· Bir tatlı kaşığı tereyağı
· Çay kaşığı ucu kadar tuz
Pirinçleri iyice yıkayın yarım saat boyunca su da bekletin. Bir küçük tencereye yağı ekleyip pirinçleri sudan süzüp içine koyun ve kavurun.
Pirinçler tam kavrulduktan sonra üzerine tavuk suyunu ve tuzu ekleyip karıştırın kapağını kapatıp kısık ateşte suyu kurutmasını bekleyin.