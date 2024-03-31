E-Devlet seçim yeri sorgulama 2024: Yerel seçimde nerede oy kullanacağım? Hangi sandıkta oy kullanacağım?

Türkiye geçen 5 yılın ardından belediye başkanları seçmek için tekrar sandık başına gidiyor. 31 Mart Pazar günü sabahın erken saatlerinde başlayan oy kullanma işlemiyle birlikte eline seçmen kağıdı geçmeyenler nerede oy kullanacaklarını araştırmaya başladı.
YSK seçmenlerin oy kullanacağı okulu, sandığı ve sıra numarasını sorgulayacağı ekranı hizmete açtı. Peki seçmen kaydı sorgulama ve oy kullanma yeri sorgulaması nasıl yapılır? Nerede oy kullanacağım?
Nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım?
31 Mart yerel seçimlerinde eline seçmen kağıdı ulaşmayan seçmenler, e-Devlet üzerinden oy kullanacakları yeri sorgulayabilyor. Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama ekranından e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra detaylar görüntülenebiliyor.
Ekran üzerinde Yurt İçi Seçmen Bilgileri, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde oy kullanacakları okul ve sandık numarası öğrenilebiliyor.
Ayrıca, Yüksek Seçim Kurulunun Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması'ndan da detaylar görüntüleniyor.
Yüksek Seçim Kurulunun Çağrı Merkezi (444 9 975) aranarak da oy kullanılacak yer öğrenilebiliyor.