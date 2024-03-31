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E-Devlet seçim yeri sorgulama 2024: Yerel seçimde nerede oy kullanacağım? Hangi sandıkta oy kullanacağım?

E-Devlet seçim yeri sorgulama 2024: Yerel seçimde nerede oy kullanacağım? Hangi sandıkta oy kullanacağım? Ülke genelinde oy verme işlemleri tüm hızıyla başladı. Eline seçmen kağıdı ulaşmayanlar nerede oy kullanacağını araştırmaya başladı. Peki seçmen kağıdı olmadan nerede ve hangi sandıkta oy kullanılacağı nereden öğrenilir? İşte, cevabı…