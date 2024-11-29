Eda Ece favori dizisi ve karakterini açıkladı! Meğer en sevdiği…

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Ekranların sevilen yüzleri arasında yer alan Eda Ece son olarak Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle gönüllerde taht kurmayı başarmıştı.

Dizi replikleriyle adeta bir ikon haline gelen Ece, 2023 yılında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile dünya evine girmiş ve bu yılın nisan ayında ise kızı Mina İpek’i kucağına almıştı.

Doğumun ardından ekranlardan uzak bir şekilde devam eden Ece, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlik öncesinde basın mensuplarıyla sohbet ederken samimi açıklamalarda bulundu.

FAVORİSİNİ AÇIKLADI!

Basın mensuplar Ece’ye en sevdiği diziyi sorması üzerine hem favori dizisini hem de favori karakterini açıklayan ünlü oyuncu fenomen dizinin takipçisi çıktı.

Ünlü oyuncu en sevdiği ve sık sık takip ettiği dizi olarak, Kızılcık Şerbeti'ni söylerken en sevdiği karakterin ise Nilay olduğunu belirtti.