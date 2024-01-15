Efsane fiyat, efsane fırsat! 14 bin lirası olan arsa sahibi oluyor… Duyan o ile akın ediyor Milli Emlak’ta satışa sunulan arsalar vatandaşların dikkatini çekti. Resmen sudan ucuza arsa satıyor. Fiyatı duyan vatandaşlar o şehre akın etmeye başladı. Fırsatı kaçıran başını duvarlara vuracak.

ensonhaber.com

Hayat pahalılığı her geçen gün artarken, ev hayali kuran vatandaşların imdadına Milli Emlak yetişiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, arsa satışı için yeni bir ihale düzenleyecek.

Piyasa koşullarının çok altında olan arsa fiyatlarıyla dikkat çeken Milli Emlak, vatandaşlara ekonomik anlamda nefes alma şansı tanıyor.

Milli Emlak tarafından yayımlanan ilanda, 14 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunulan arsa, piyasadaki diğer seçeneklere göre oldukça ekonomik bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Bu uygun fiyatlı arsanın teminat bedeli ise sadece 2 bin 800 TL olarak belirlendi.

Konya'ya akın başladı

Konya'nın Bozkır ilçesi Sorkun Çarşamba Mahallesi'nde bulunan ve Milli Emlak tarafından satışa sunulan arsa, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

24 Ocak'ta saat 14.30'da gerçekleşecek olan ihalede, Konya'daki arsa için başlangıç fiyatı 14 bin TL olarak belirlendi.

Arsa için talep edilen teminat bedeli ise 2 bin 800 TL oldu. İhale, açık artırma usulüyle yapılacak ve en yüksek teklifi veren kişi, arsanın sahibi olacak.

Milli Emlak tarafından düzenlenen ihale sonucunda arsa sahibi olan vatandaşlar, elde ettikleri taşınmazları için 5 yıl boyunca emlak vergisi ve KDV muafiyetine sahip olacaklar.

Satış detayları

· İhale Bedeli: 14.000,00 TL

· Teminat Bedeli: 2.800,00 TL

· Uygun Yüzölçümü: 218,12 m²

· İhale Tarihi: 24/01/2024

· İhale Saati: 14:30

· İhale Yeri: Konya / Bozkır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi veya milliemlak.gov.tr resmi internet adresinden ilanların detaylarına ulaşabilirsiniz.