Ehliyeti olmayanlara müjde: Bu otomobili kullanmak serbest Fransız otomobil devi Citroen, sürücüler için bir devrim niteliğinde bir adım attı. Şehir içi ulaşımda kullanılabilen otomobili tanıttı. Ayrıca ehliyet gerektirmiyor.

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Fransız otomobil üreticisi Citroen, olağanüstü bir adım atarak ehliyetsiz kullanıma uygun, dikkat çekici bir mini otomobil olan 'Ami'yi piyasaya sürdü.

Farklı bir konsepte sahip olan 'Ami', adeta dört tekerlekli bir bisiklet gibi tasarlanmış olsa da dış görünüşüyle otomobili anımsatıyor.

Bu elektrikli araç, kullanıcılara sürüş deneyiminde özgürlük sunuyor.

Citroen'in 'Ami' modeli, sadece 78 kilometre maksimum hıza ve 77 kilometre menzile sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Elektrikle çalışan bu araç, özellikle kısa mesafeli şehir içi yolculuklar için ideal olarak konumlandırılıyor.

Bu minik otomobilin kullanımı için sadece motosiklet ehliyetine sahip 16 yaşındaki sürücüler bile, otomobil ehliyeti olmadan 45 kilometre hızla kullanabiliyor.

Hem çevre, hem bütçe dostu

%100 elektrikli sürüş modu ile çevreye saygılı Citroen Ami, kullanıcıların konforu ve huzuru için tamamen sessiz bir sürüş imkanı sağlıyor.

Geçtiğimiz ay 390 bin TL’den satılmıştı. Fiyatları yeniden güncelleniyor. Yeni fiyatı netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.