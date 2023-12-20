Eksik primler için son fırsat! 10 gününüz var; Erken emeklilik şansı... Prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olmak isteyenler için zaman daralıyor. Asgari ücretteki artış ile birlikte borçlanma bedeli de yükselecek.

ensonhaber.com

Sigorta giriş tarihi tutup da primi eksik olan vatandaşlar, EYT kapsamında borçlanarak emekli olabiliyor.

Askerlik, staj ve doğum borçlanması olarak bilinen bu ödemeler için son haftaya girildi.

İsteyenler ucuza borçlanarak emekliliklerini öne çekebilir.

Son günler

Asgari ücret görüşmeleri sürerken yeni tarifeyle birlikte 1 Ocak 2024 itibariyle doğum, askerlik, yurtdışı borçlanmasının maliyeti de artacak

Temmuz ayından bu yana günlük borçlanma tutarı en düşük 143 lira uygulanırken, asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda bu tutar 214 liraya çıkacak.

SGK bildirdi

Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal medya hesapları üzerinden doğum, askerlik başta olmak üzere borçlanmaya ilişkin kapsamlı bilgi verdi.

E-devlet uygulaması üzerinden toplam 25 farklı borçlanma türü içinden borçlanma yapılacak sekme seçilerek borçlanma yapılmak istenen tarih aralığı seçiliyor.

Tahakkuk eden borç tutarı, kişinin bildirdiği adrese gönderilmek üzere pastaya veriliyor.

Borcun tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde kurumun anlaşmalı olduğu bankalara yatırması gerekiyor.

Süresi içinde tebliğ edilen borcu ödemeyenler ile bir kısmını ödeyenlerin kalan süreleri için yeniden başvuru yapma zorunluluğu bulunuyor.