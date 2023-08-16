Elmas gibi parlayacak! Puslu ve mat bardaklara 1 ölçek yetiyor... Bulaşık makinesinde parlaklığını kaybeden cam bardakları, ilk günkü gibi yapmaya hazır olun! İşte yıkarken yapmanız gereken tek şey...

Cam bardaklar, zamanla parlaklığını kaybeder. Özellikle bulaşık makinesinde sık sık yıkanan bardaklar, mat bir görünüme gelir.

Sofralarda hoş durmayan bu bardaklara parlaklık kazandırmak mümkün.

Yıkarken birkaç ipucu uygularsanız, bardaklarınız adeta elmas gibi parlayacaktır.

Peki, mat bardaklar nasıl parlatılır? Açıklıyoruz!

Bardak parlatma yöntemi

Her derdimize koşan elma sirkesi, bu noktada da etkili olacak. Bir ölçek su ve bir ölçek elma sirkesinden oluşan suda bardaklarınızı bekletin.

Bir süre sonra bu cam bardakları sirkeli sudan çıkarın ve yumuşak bir bez ile bardakları ovun. Böylelikle eski parlaklığına kavuşacaktır.