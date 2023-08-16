Elmas gibi parlayacak! Puslu ve mat bardaklara 1 ölçek yetiyor...

Cam bardaklar, zamanla parlaklığını kaybeder. Özellikle makinesinde sık sık yıkanan bardaklar, mat bir görünüme gelir.

Sofralarda hoş durmayan bu bardaklara parlaklık kazandırmak mümkün.

Yıkarken birkaç ipucu uygularsanız, bardaklarınız adeta elmas gibi parlayacaktır.

Peki, mat bardaklar nasıl parlatılır? Açıklıyoruz!

Elmas gibi parlayacak! Puslu ve mat bardaklara 1 ölçek yetiyor...

Bardak parlatma yöntemi

Her derdimize koşan elma sirkesi, bu noktada da etkili olacak. Bir ölçek su ve bir ölçek elma sirkesinden oluşan suda bardaklarınızı bekletin.

Bir süre sonra bu cam bardakları sirkeli sudan çıkarın ve yumuşak bir bez ile bardakları ovun. Böylelikle eski parlaklığına kavuşacaktır.