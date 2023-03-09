Emekli maaşına haciz gelir mi? Banka borcundan emekli maaşı kesilir mi? Bankaya kredi veya kredi kartı borcu olanlar ve ödeyemeyen vatandaşlar, emekli maaşlarına haciz gelir mi diye merak ediyor. Peki, emekli maaşı haczedilir mi? Banka emekli maaşına haciz koyar mı? Kredi kartı borcu yüzünden emekli maaşı kesilir mi? İşte 2023 kanuna göre emekli maaşı haciz detayları...

Yıllarca çalışmanın sonucunda emekli maaşına kavuşanlar, borçları nedeniyle endişe yaşıyor.

Emekli aylığı ile geçimini sağlayanlar, banka kredilerini veya kredi kartlarını ödeyemediklerinde "haciz" gelmesinden korkuyor.

Emekli maaşına haciz konulur mu, emekli maaşı haczedilir mi, banka borcu nedeniyle emekli maaşına haciz gelir mi gibi sorulara yanıt aranıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen ve çoğu emeklinin elindeki tek geçim kaynağı olan emekli maaşı için belirli şartlar haricinde haciz uygulanamıyor.

Peki, emekli maaşına haciz gelir mi? Maaşa haciz gelmesi yasal mı? Hangi durumlarda emekli maaşına haciz konulur? İşte kanun detayları...

Banka borcu nedeniyle emekli maaşına haciz gelir mi?

Emekli, sakatlık, dul ve yetim aylığının, ilgili yasa gereği haczi ve blokesi mümkün değildir.

Kredi borcu 5510 sayılı Kanunun 93.maddesinde sayılı istisna alacaklardan biri olmadığından kredi borcunu ödemeyen emeklinin emekli maaşı haczedilemez.

Hangi durumlarda emekli maaşına haciz konulur?

Emekli maaşının haczi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 93.maddesi gereği sadece belirli borçlar bakımından mümkündür.

Söz konusu maddeye göre, Sosyal Sigortalar Kurumunun prim alacakları ve nafaka alacakları dışında emekli maaşının haczi mümkün değildir.

Haczedilecek maaş miktarı emekli maaşının yüzde 25’ini geçemez.

MADDE 93-

(Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/56 md.) Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.