Emeklilere müjde: Dört dörtlük ödeme geliyor… O tarihte hesapları kontrol edin Emekli maaşlarına yapılan ek zammın ardından, emeklilerin bayram ikramiyelerine de bir zam müjdesi var! Milyonlarca emeklinin gözü ikramiye zammına ve ödeme tarihine çevrildi. İşte merak edilenler...

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Emekliler için müjdeli haberler peş peşe geliyor!

Memurlar, SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlenirken, aynı zamanda en düşük emekli aylığı da 7.500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı.

Bu güzel gelişmenin ardından ise ikramiyeler gündeme geldi.

Milyonlarca emekliye her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere iki defa ikramiye ödeniyor.

2024 yılının "Emekliler Yılı" olarak ilan edilmesiyle birlikte, ikramiyelere de zam yapılacağı konuşuluyor.

Geçtiğimiz yıl emekli vatandaşlara ödenen Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiyesi 2 bin liraya çıkartılmıştı.

Şimdi ise 16 milyon emekli, yeni ikramiye tutarını ve ikramiye ödeme tarihlerini merakla bekliyor.

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

Kanal D Ana Haber’e göre; emekli bayram ikramiyesinde yüzde 50 ile yüzde 150 arasında artış bekleniyor. Oran hazinenin çalışması sonucunda netlik kazanacak.

Yüzde 50 oranında zam uygulanırsa 3 bin lira,

Yüzde 100 oranında zam uygulanırsa 4 bin lira,

Yüzde 150 oranında zam uygulanırsa 5 bin lira ikramiye verilecek.

Düzenlemenin Mart ayında meclise gelmesi bekleniyor.

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı bu yıl 10-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Bayram ikramiyelerinin ise 1-7 Nisan tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.