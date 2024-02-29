Emeklilere nakit müjdesi! Faturasında adı soyadı yazan alıyor Faturasında adı soyadı yazan emeklilere müjdeli haber geldi. Banka tarafından duyurulan kampanya, yüzleri güldürdü.

ensonhaber.com

Bankalar, emeklilere yönelik olarak yeni kampanyalarını peş peşe açıklamaya devam erken bu kampanyalardan biri de maaş promosyonu için düzenlendi.

15 bin TL ile şu anda en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka, ING Bank oldu.

ING Bank emeklilere otomatik ödeme talimatı vermeleri durumunda 15 bin liraya kadar promosyon ödeyeceklerini ilan etti.

Otomatik ödeme kampanyası

ING Bank tarafından yapılan açıklamada "SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler." denildi.

Kampanyaya katılmak için 29 Şubat 2024 tarihine kadar vadesiz hesaptan tanımlı Otomatik Fatura Talimatlarının verilmiş olması ve vadesiz hesaplarına bağlı bir destek hesap ürününe sahip olunması gerekir.

Bankalar, adı soyadı yazan faturalarda kişiye özel fırsatlar sunabiliyor.