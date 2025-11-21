Emlak Konut ev fiyatları 2025: 1+1, 2+1, 3+1 güncel daire fiyatları...

Yağmur Uçar

Emlak Konut GYO'nun orta gelirlilere yönelik "Kazançlı Yatırım Kampanyası" kapsamında düşük faiz oranları, esnek ödeme planları ve farklı vade seçenekleri sunuluyor.

Kazançlı Yatırım Kampanyası'nda 1+1'den 5+1'e kadar birçok daire seçeneği mevcut. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, istediği seçenekten yararlanabilecek.

Başvurular açık satış yöntemiyle yapılacak. Vatandaşlar satış ofislerine giderek satın alma işlemini gerçekleştirebilecek.

Yaklaşık 4 bin 500 bağımsız bölümün satışa sunulacağı kampanyaya, 23 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.

Peki; Emlak Konut'ta ev fiyatları ne kadar? İşte en düşük ev fiyatı...

EMLAK KONUT GÜNCEL EV FİYATLARI 2025

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Emlak Konut’un orta gelir grubuna yönelik hazırladığı kampanyanın ayrıntılarını açıkladı.

Yılmaz, kampanya kapsamındaki en düşük fiyatlı konutun 5 milyon 650 bin lira olduğunu belirterek, İstanbul’da da bu fiyata dairelerin bulunduğunu aktardı.

Ödeme koşullarıyla ilgili olarak ise Yılmaz, “60 aylık ödeme planıyla ikinci modelde bir peşinat ödeyerek 61 bin 598 liradan başlayan taksitlerle 6 milyon liralık bir daire satın alınabiliyor.” dedi.