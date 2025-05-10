Emlak sektöründe yeni dönem: Kira sözleşmelerinde sistem değişti!

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2024 yılının kasım ayından uygulamaya başlanan dijital kira sözleşmelerinde yeni bir uygulamaya geçildi.

E-Devlet üzerinden hazırlanabilen kira sözleşmeleri yapılan değişikliğin ardından emlak danışmanlarını da kapsayacak şekilde genişletildi.

Bu uygulamada yalnızca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş emlakçıların kira sözleşmesi oluşturma yetkisi bulunacak.

Atılan bu yeni adımla birlikte sözleşmelerin daha güvenli, şeffaf ve resmi bir şekilde düzenlenmesi hedefleniyor.

GÜVENLİK ÖN PLANADA!

e-Devlet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri, zaman damgalı ve barkodlu olacağı için güvenilirliğin artılmasında önemli bir adım olacak.

Yeni sistemle birlikte, kira sözleşmesine dair pek çok veri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da erişilebilir hale gelecek.

Bu sistem kiracının güvenilirliği, önceki kira geçmişi, kirada oturma süresi ve benzeri bilgiler elektronik ortamda izlenebilecek. Böylece, piyasa denetimi daha sağlıklı yürütülebilecek.