Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan bakın aslen nereli: İşte memleketi

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Resmi Gazete’de yayımlanan son kararla Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Mahmut Demirtaş'ın yerine getirilen Fidan, mülki idare amirliğinden Milli Savunma Bakanlığı’ndaki tarihi müsteşarlık görevine kadar uzanan tecrübesiyle teşkilatın başına geçti.

Peki, Ali Fidan kimdir, nerelerde görev yaptı? İşte memleketi ve kariyerine dair detaylar…

ALİ FİDAN KİMDİR?

1970 yılında Gerede’de doğan Ali Fidan, ilk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra 1988 yılında Bolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu.

Eğitim hayatının ardından kamu yönetimi alanında kariyer yapmayı tercih eden Fidan, 1994 yılında Bolu Valiliği bünyesinde kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine adım attı.

Bu süreçten itibaren Türkiye’nin farklı bölgelerinde çeşitli idari görevler üstlenerek önemli bir deneyim birikimi elde etti.

Fidan, 25 Ağustos 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı olarak göreve başladı ve 2016-2018 yılları arasında bu görevi yürüttü.

Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi.