Emniyet kemerleri değişiyor: İşte yeni tasarım

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Emniyet kemerini otomobillerde kullandığımız haliyle geliştiren kişi, Nils Bohlin adında bir İsveçli mühendistir.

1959 yılında Volvo firmasında çalışırken, bugün modern araçlarda yaygın olarak kullanılan üç noktalı emniyet kemerini icat etti.

Bu tasarım, hem sürücüyü hem de yolcuyu omuz ve belden sabitleyerek kaza anında ciddi yaralanmaları önlüyor.

Ancak Volvo, kemer konusunda yeni bir döneme geçiyor.

EMNİYET KEMERİNDE DEVRİM

İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars, yeni nesil emniyet kemerini tanıttı.

Dünyada ilk kez kullanılan bir teknoloji olan yeni çoklu adaptif emniyet kemeri, ilk olarak 2026'da piyasaya sürülecek tamamen elektrikli EX60 modelinde kullanılacak.

Yeni çoklu adaptif emniyet kemeri, iç ve dış sensörlerden gelen verileri kullanarak korumayı özelleştirebiliyor ve kişinin boy, kilo, vücut şekli ve oturma pozisyonu gibi profillerine göre kendini uyarlayabiliyor.

Yeni emniyet kemeri ile ilgili konuşan Volvo Cars Güvenlik Merkezi başkanı Åsa Haglund, "Dünyanın ilk çoklu adaptif emniyet kemeri, otomotiv güvenliği için yeni bir dönüm noktası olacak. Bu sistem, gerçek zamanlı verileri kullanarak milyonlarca hayatı kurtarmaya yardımcı olma vizyonumuzun güçlü bir yansıması. 1959 yılında Volvo Cars tarafından icat edilen ve şimdiye kadar bir milyondan fazla hayatı kurtardığı tahmin edilen üç noktalı emniyet kemerini başka bir boyuta taşıdığımızın çok önemli bir göstergesi" dedi.