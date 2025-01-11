En çok istihdam sağlanan meslekler belli oldu! İşte, en çok alım yapan 10 meslek

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından her yıl paylaşılan veriler doğrultusunda yıl içinde en çok eleman alımı yapan meslekler belirleniyor.

2024 yılına dair paylaşılan verilere göre, 555 bin 921'i kadın, 897 bin 912'si erkek olmak üzere 1 milyon 453 bin 833 kişi işe yerleştirildi.

Yerleştirilen bu kişilerin 45 bini ise engelli bireylerden oluştu. İşe yerleşen kişi sayısı bu verilerle birlikte, 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştiği 2023 yılına göre yüzde 17,53 artış gösterdi.

İşe yerleştirmelerin artış gösterdiği 2024 yılında en çok eleman alımı yapılan mesleklerde belirlendi.

O MESLEKLERE ELEMAN YETİŞMEDİ

1-Silahlı Güvenlik Görevlisi: 74 bin 900 kişi

2- Turizm ve Otelcilik Elemanı: 65 bin 123 kişi

3- Reyon Görevlisi: 53 bin 327 kişi

4- Konfeksiyon İşçisi: 43 bin 830 kişi

5- Garson: 40 bin 691 kişi