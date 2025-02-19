En hızlı internete sahip olan ülkeler belli oldu! Türkiye internet hızında bakın kaçıncı sırada yer aldı

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İnternet hızı, günümüzün en önemli teknolojik göstergelerinden biri haline geldi. Dünyanın önde gelen hız testi platformlarından Speedtest tarafından yapılan son incelemeler sonucunda, ülkelerin sabit ve mobil internet performanslarını karşılaştıran güncel raporunu yayımladı.

Dünya genelindeki ülkelerin internet hız kapasitelerine ortaya koyan bu verilerde ülkeler internet hızlarıyla şaşkına çevirdi.

Yayınlan raporda, geniş bant internet hızında Singapur 336,45 Mbps ortalama hız ile dünya genelinde listenin zirvesine yerleşti. Mobil internet hızında ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 545,94 Mbps ile lider konumda bulunuyor.

Türkiye genelinin internet hızı sırlaması şaşırtırken şehirler özelinde yapılan değerlendirmede ise İstanbul, 71,38 Mbps mobil internet hızıyla 90. sırada, Ankara 68,36 Mbps ile 94. sırada konumlandı. Geniş bant internet hızında ise İstanbul 66,08 Mbps ile 116., Ankara 52,86 Mbps ile 126. sırada yer aldı.

İŞTE DÜNYANIN EN HIZLI İNTERNETİNE SAHİP ÜLKELER

Geniş bant internet hızı sıralaması:

1- Singapur: 336.45

2- Birleşik Arap Emirlikleri: 310.05

3- Hong Kong: 305.71

4- Fransa: 287.44

5- İzlanda: 281.95

6- Şili: 276.77

7- ABD: 274.16

8- Danimarka: 247.62

9- İspanya: 245.58

10- İsviçre: 242.32

101- Türkiye: 49,11

Mobil internet hızı sıralaması:

1- Birleşik Arap Emirlikleri: 545.94

2- Katar: 521.51

3- Kuveyt: 314.39

4- Bulgaristan: 252.05

5- Bahreyn: 213.09

6- Brezilya: 210.38

7- Suudi Arabistan: 201.08

8- Danimarka: 198.33

9- Güney Kore: 195.27

10- Gürcistan: 184.56

58- Türkiye: 66,04