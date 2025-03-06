Eşref Rüya dizisi ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

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Yeni sezona damga vurması beklenen Eşref Rüya dizisi, güçlü kadrosu ve iddialı hikayesiyle dikkat çekiyor.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı dizide, ikili sırasıyla Eşref ve Nisan karakterlerine hayat verecek.

Yapımcılığını Tims&B’nin üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar otururken, senaryo ise Ethem Özışık ve Lokman Maral imzası taşıyor.

İlk fragmanı yayınlanan dizi, şimdiden büyük merak uyandırdı.

Peki, Eşref Rüya dizisi ne zaman başlayacak? İşte Eşref Rüya hakkında merak edilen tüm detaylar…

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN KONUSU

Çağatay Ulusoy, suç dünyasında zirveye çıkan ama ismini bilmediği bir aşka kapılan Eşref karakterine hayat verirken, Demet Özdemir ise Eşref’in hayatını tamamen değiştirecek olan genç müzisyen Nisan rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Yetim büyüyen ve suç dünyasında güç kazanan Eşref, içinde hep huzuru arayan bir adamdır. Ancak Nisan’ın beklenmedik şekilde hayatına girmesiyle, hem kalbi hem de kaderi değişecektir.

Hem aksiyon hem de tutkulu bir aşk hikayesini ekranlara taşıyacak olan Eşref Rüya, yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak!

EŞREF RÜYA OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda; Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

EŞREF RÜYA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşref Rüya dizisinin yayın tarihi henüz netleşmedi. Yapım ekibinden resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.