Et ve süt Kurumu’ndan dev indirim adımı! Kilosu 130 TL, sakın kaçırmayın… Son dönemlerde oldukça yükselen et fiyatlarına Et ve Süt Kurumu’ndan fiyat düzenleme müjdesi geldi. 27 Aralık ve 8 ocak tarihleri arasında…

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Et ve Süt Kurumu (ESK), kırmızı ette yaşanan fiyat artışları sonrasında harekete geçti. ESK’nun, firmlara yönelik yapacağı bu adım sonrasında fiyatlarda indirim olması bekleniyor.

Kırmızı et endüstrisi alanında faaliyet gösteren firmalara kesimlik sığır satışı yapacağı ESK’nun internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Yapılan duyuruda, kurumun, kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi olduğu anımsatılarak "Bu kapsamda, kırmızı et endüstrisi alanında (şarküteri üretimi yapan) faaliyet gösteren firmalara, etçi ve kombine ırklardan ortalama 700 kilogram canlı ağırlığında kesimlik sığır satışı yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

Tarih verildi…

Ayrıca, kesimlik büyükbaşların teslimatının Derince-Bandırma Limanı’nda yapılacağı ve teslimattan itibaren üç gün içerisinde kurum personeli gözetiminde kesimlerin gerçekleştirileceğine değiilen açıklamada, başvuruların 27 Aralık 2023 ile 8 Ocak 2024 arasında Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne yapılacağı belirtildi.

Fiyatlarda belirlendi…

ESK yaptığı açıklamada, elde edilecek karkas etlerin fiyatlarına ilişkin detayları es geçmedi. İşte, fiyatlar hakkında verilen detaylar…

"Kesimlik büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkasların (sakatat, deri ve yan ürünler dahil) canlı kilogram satış fiyatı 130 lira + KDV’dir. Kurumumuza ilk defa canlı kesimlik büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkas (sakatat, deri ve yan ürünler dâhil) satın alma başvurusunda bulunan firmalar, satış usul ve esaslarında belirtilen tüm evrakları eksiksiz ve imzalı bir şekilde teslim edecektir. Kurumumuzdan daha önce canlı kesimlik büyükbaş hayvanlardan elde edilecek karkas satın alan firmaların ise halihazırdaki evrakları incelenecek olup, dilekçe ile başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır."