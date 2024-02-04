Etleriniz sert oluyorsa işte çözümü! Yiyen lokum sanıyor, çataldan dökülüyor... Et yemekleriniz sert oluyorsa mutlaka bu yöntemi deneyin. Çataldan dökülecek, lokum kıvamında pişecek...

ensonhaber.com

Et pişirmenin bazı püf noktaları vardır. Hangi eti hangi yemekte kullandığınız da önemli olmakla birlikte lokum gibi pişmesi gerekir.

Pişirdiğiniz et yemekleri her seferinde sert oluyorsa, tavsiyemiz var.

Usta şeflerden derlenen bilgilere göre, eti yumuşatmak için birkaç malzemeden yararlanabilirsiniz.

İşte eti yumuşatmak için deneyebileceğiniz ipuçları...

Sütte bekletin

Eti bir gece süt içinde marine edip ertesi gün pişirirseniz, yumuşacık olacaktır.

Sirke ekleyin

Marine etmeyi unutanlar için sirke kurtarıcı olabilir. Eti pişirirken birkaç damla sirke yumuşamasını sağlayacaktır.

Elma dilimleri

Gün içinde yapacağınız yemek için etleri elma dilimleri arasında bekletmek lokun gibi pişmesini sağlar.

Tuzlayın

Eti tuzla marine ederek bekletirseniz, daha lezzetli ve yumuşak bir şekilde pişirirsiniz.