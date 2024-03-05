Evi inleten horlamalara son! Uyumadan 1 bardak için, gece rahat edin... "Çok horluyorsun" şikayeti alıyorsanız, hemen harekete geçin. Bu içecek, gece boyunca mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak. İşte horlamayı bitiren o bitki...

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Siz de horlayarak evi inletenlerden misiniz...

Uyuyan kişi duymayabiliyor ama horultu diğer insanlar için eziyet haline dönüşüyor.

Horlama, genellikle burun, ağız ve boğaz bölgesindeki yumuşak dokuların gevşemesi ve titremesi sonucunda oluşur. Bu yumuşak dokular, solunum yolu boyunca hava geçişini engelleyebilir ve bu da horlama sesine neden olabilir.

Uzmanlar özellikle belirli bir içeceğin horlama sorununu tamamen ortadan kaldırabileceğini söylüyor.

İşte horlamaya son veren o bitki çayı...

Horlamak yok

Isırgan otu, horlamayı iyileştirebilecek doğal antihistaminiklere sahiptir. Bu sayede horlama sorununu çözebilmeniz için doğal bir ısırgan çayı işinize yarayabilir. Bir bardak kuru ısırgan otunu iki bardak kaynar suda 10-15 dakika kadar bekletin ve yatmadan önce için