Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Evim güvenli mi? İşte, yenilenmiş diri fay haritası

Haber Merkezi

Ardı ardına yaşadığımız depremler büyük bir endişeye neden olmaya devam ederken vatandaşlar evlerinin güvenli olup olmadığı konusunda araştırmalarına hız kazandırmış durumda.

Türkiye'de deprem riski taşıyan iller ve diri fay hatları, bulundukları yerlerin deprem riski taşıyan yerlerde olup olmadığını merak eden kişilerin gündeminde yer alıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması ile şehir ve ilçelerde deprem riski olup olmadığını kolayca öğrenebiliyor.

Peki, Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Evim güvenli mi? İşte, yenilenmiş diri fay hatlarını sorgulama ekranı…

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Evinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresini tıkladıktan ve e-Devlet girişi yaptıktan sonra Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'na ulaşabiliyor.

FAY HATTI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

HANGİ İLLER FAY HATTI ÜZERİNDE?

Diri fay üzerinden bulunan iller, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) üzerinden paylaşılmıştı.

Fay hattında yer alan iller; Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat olarak açıklandı. Harita da yer alan verilere göre, 110 ilçe de fay üzerinde bulunuyor.