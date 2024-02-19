Evlilik kredisi diğer illere başladı mı, ne zaman verilecek? Evlenecek olan çiftlere maddi destek sağlamak amacıyla verilen evlilik kredisi, 150 bin lira olarak belirlendi. Öncelikle deprem illerinden alınan başvurular sürerken, diğer illerde yaşayanlar sabırsızlıkla bekliyor. Peki, evlilik kredisi İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için başladı mı? Ne zaman verilecek? İşte detaylar...

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Yuva kuran çiftler için nakit ihtiyacını karşılayacak olan "faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi" başvuruları başladı.

2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli evlilik kredisi için başvurular öncelikle deprem illerinden alınıyor.

Diğer şehirlerde yaşayan çiftler ise "evlilik kredisi diğer illere ne zaman verilecek" sorusuna yanıt arıyor.

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere evlilik kredisi almak isteyenler yaşadıkları ile başvuru açılmasını bekliyor.

Peki, evlilik kredisi diğer illere başladı mı? Ne zaman verilecek? İşte detaylar...

Evlilik kredisi başvuruları 2024

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başvuru sürecine dair açıklama yaptı.

Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'nda pilot bölge olarak deprem bölgesini belirledik. Deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tutuyoruz. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek.

İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken para ile orantılı şekilde süreci yürüteceğiz." dedi.

Bu kapsamda ilk başvuruların sonuçlanması ve akabinde diğer illerden başvuru alınması bekleniyor.