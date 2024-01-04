Fantezi değil! Dönercilerde ayna olmasının sebebi bakın neymiş... Türkiye'de hangi dönerciye giderseniz gidin, ısırık alırken mutlaka gözünüz aynaya ilişir. O esnada "neden dönercide ayna var" diye düşünebilirsiniz. Meğer mantıklı bir sebebi varmış...

ensonhaber.com

Ülkemizin en sevilen lezzetlerinden "döner", her mahallede bir dükkan açtırıyor.

Dönerci kültürü yerli yabancı herkesin damaklarını şenlendirirken, restoranları da bir o kadar ilgi çekiyor.

Bugün, herhangi bir dönerciye girin; o detayı mutlaka fark edersiniz.

Yemeğinize odaklanmışken, karşınızdaki "ayna" her dükkanda dekore edilmiştir.

Peki, özellikle tavuk dönercilerde neden ayna var diye hiç düşündünüz mü? Açıklıyoruz!

"Dönerci aynası"

Kimilerine göre dönercilerdeki aynanın sebebi, yalnız yemek yiyenlerin "yalnız hissetmemesi" olarak belirtiliyor.

Oysa ki gerçek daha başka...

Tahmin edersiniz ki döner büfeleri oldukça küçük dükkanlardır.

Önceleri prestijli lokantaların pahalı bir dekorasyon malzemesi olarak kullandığı aynalar, günümüzde mekanı geniş göstersin diye tercih ediliyor.