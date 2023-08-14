Fatih Sultan Mehmet bunu içerek ayakta kaldı! Dudaktan kalbe inanılmaz şifa... Ham üzümden elde edilen koruk suyu, faydalarıyla ağız sulandırıyor.

Koruk suyu, özellikle Egeliler için vazgeçilmez bir şifa deposu.

Henüz olgunlaşmamış, ham üzümden elde edilen koruk suyu, birçok hastalığın iyileşmesine yardımcı oluyor.

Koruk suyu olgunlaşmamış üzümleri ezip suyunu çıkartarak elde dilen oldukça ekşi, asitli bir içecektir.

Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği besinlerden biri olan koruk suyu hoşaflardan yemeklere kadar birçok çeşitte kullanılıyor.

Koruk suyunun faydaları nelerdir, hangi hastalıklara iyi gelir? Sizler için derledik...

Koruk suyu faydaları

Vücutta biriken zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Antioksidan kaynağı olarak bilinir.

Göz sağlığını koruyucu etkileri vardır.

Yaz aylarında tüketilmesinin bir diğer nedeni de serinletici etkisidir. Hem tadı hem içeriği sayesinde vücudu rahatlatır.

Kadınlarda özellikle regl dönemi öncesinde görülen ödemin atılmasına yardımcı olur.

Kalp ve damar sağlığını korur. Kalp hastalıklarını önler.

Böbrek hastalarının koruk suyu tüketmesi tavsiye edilir.