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FED faiz kararı: 2024 kasım ayı FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı: 2024 kasım ayı FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası (FED) tarafından gelecek olan kasım ayı faiz kararı için heyecanlı bekleyiş başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, kasım ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?