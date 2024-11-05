FED faiz kararı: 2024 kasım ayı FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak olan faiz kararını merakla bekliyor. Yatırım aracı olarak dolar, altın, borsa ve kripto parayı kullanan yatırımcıların gözü FED’e odaklanmış durumda.
Son faiz kararını 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indiren FED, faizi 50 baz puan düşürerek 4,75-5,00 aralığına çekmişti.
Uzun bir zaman sonra faiz tutarında indirim gözlenmesi kasım ayı faiz tutarının daha fazla merak edilmesini sağladı. Peki, kasım ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı kasım ayı toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 7 Kasım 2024 Perşembe günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kasım ayı faiz kararı açıklanacak.