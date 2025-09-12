Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe'de başkan adayları kimler? Fenerbahçe Spor Kulübü olağanüstü seçimli genel kurulu için geri sayım başladı. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman ve başkan adayları kimler? İşte detaylar...