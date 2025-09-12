Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe'de başkan adayları kimler?

Fenerbahçe yeni başkanını belirlemek üzere sandığa gitmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenerek turnuvaya veda etmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.
Başkan Ali Koç ve yönetimi, Jose Mourinho'dan boşalan teknik direktörlük görevine Domenico Tedesco'yu getirdi.
Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde Ali Koç ve yönetimi, alınan kararla birlikte Eylül ayında seçime gidileceğini duyurdu.
Seçim tarihinin belli olmasının ardından Fenerbahçe başkan adayları ve seçimli olağanüstü genel kurulun gerçekleşeceği tarih, futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.
Peki, Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? İşte merakla beklenen o tarih...
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?
Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek.
Eğer ilk oturumda yeterli çoğunluk sağlanmazsa seçim 20-21 Eylül 2025 tarihlerine ertelenecek.
Fenerbahçe başkan adayları kimler?
Fenerbahçe'de adaylık konusunda dört isim öne çıkıyor. Seçimde mevcut başkan Ali Koç yeniden aday olacak.
Ali Koç'un rakipleri arasında ise Hakan Bilal Kutlualp, Mahmut Uslu ve Saadettin Saran gibi isimlerin yer alacağı belirtiliyor.