Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague

Euroleague'in heyecan verici 2023-2024 sezonunun ikinci yarısı, bugün oynanacak maçlarla start verecek.
Bu çift maçlı haftanın açılışını Fenerbahçe Beko gerçekleştirecek.
Jasikevicius'un takımın başına geçmesiyle yeni bir ivme yakalayan Fenerbahçe Beko, hiç fire vermeden son dört maçını (Monako, Zalgiris Kaunas, Alba Berlin Anadolu Efes) kazanarak ilk devreyi 17 maçta 10 galibiyetle 6. sırada tamamladı.
Sarı-Lacivertliler, ikinci devre açılış maçında Sırp temsilcisi Kızılyıldız'ı ağırlayacak.
İlk devrede deplasmanda Kızılyıldız'a karşı zorlu bir mücadele veren Fenerbahçe Beko, rakibine 87-56 kaybetmişti.
Peki, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı ne zaman?
Ülker Sports Arena'da oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız basket maçı, 2 Ocak 2023 Salı günü saat 20:45'te başlayacak. Maç, S Sport Plus ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.