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Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague EuroLeague'in ikinci yarısı Fenerbahçe - Kızılyıldız maçıyla başlıyor. Deplasmanda Kızılyıldız'a mağlup olan sarı-lacivertliler, Ülker Sports Arena'da galibiyet arayacak. İşte zorlu mücadelenin tarihi, saati ve yayın kanalı...