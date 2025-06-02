Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu Play-off çeyrek final üçüncü maçında Türk Telekom’u konuk ediyor.
Fenerbahçe Beko, 29 Mayıs Perşembe günü oynanan serinin ilk maçını 89-68 kazanarak 1-0 öne geçti.
İki maç kazanan takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçını ise Türk Telekom kazanarak seride durumu 1-1'e getirdi.
Bu turu geçmeyi başaran takım Tofaş - Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.
Basketbolseverler Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom arasında oynanacak serinin üçüncü ve son maçının detaylarını öğrenmek istiyor.
Peki, Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçı ne zaman?
2 Haziran Pazartesi günü (bugün) saat 20.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports tarafından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı Mehmet Şahin, Altuğ Köselerli, Uğur Akyıldız hakem üçlüsü yönetecek.