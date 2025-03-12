Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hüseyin Topuz

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında VakıfBank ile karşılaşıyor.

Eşleşmenin ilk maçında VakıfBank'ı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Medicana büyük bir avantaj elde etti.

İlk maçı 25-21, 25-23 ve 29-27'lik setlerle alan Fenerbahçe Medicana’ya tur için 2 set kazanması yeterli olacak.

Voleybolseverler rövanş maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Peki, Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank voleybol maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank voleybol maçı ne zaman?

Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank voleybol maçı 12 Mart Çarşamba günü (bugün) Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank voleybol maçı saat 18.00'de başlayacak ve S Sport Plus’tan naklen yayınlanacak.

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Hüseyin Topuz
Seo Editor