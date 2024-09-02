Fenerbahçe’de ayrılık: Mourinho biletini kesti, imzalar atılıyor Süper Lig'de maç üstünlüğüyle liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de ayrılık çanları çalıyor. Orta saha yıldızı ayrılığa çok yakın. İşte detaylar...

Haber Merkezi

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi heyecanı sürerken, takımda ayrılık rüzgarları esiyor.

Süper Lig'de yıllardır beklenen şampiyonluğu hedefleyen ve Avrupa'da da iddialı olan sarı-lacivertlilerde, son gelişmeler taraftarları üzecek cinsten.

Geçen sezon devre arasında takıma katılan orta saha oyuncusu, veda etmeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli formayı bir süredir terleten yıldız futbolcu, takımdan ayrılmanın eşiğinde.

KRUNIC'E KANCA

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Arap Yarımadası'ndaki kulüplerin ardından şimdi de Sırbistan'ın köklü takımlarından Kızılyıldız, Krunic’i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Krunic’in menajeri, hem Arap kulüpleriyle hem de Kızılyıldız’la sıkı pazarlıklar yapıyor. Krunic’in ayrılığı yakın.