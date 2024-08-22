Filmlere konu olmuştu! Dünyanın en katı hapishanesi bakın neredeymiş... Bildiğiniz tüm hapishaneleri unutacağınız bu hapishane dünyanın en korkunç hapishaneleri arasında yer alıyor. Filmlere konu olan hapishane gelmiş geçmiş en katı kurallara sahip olmasıyla biliniyor. İşte, dünyanın en katı hapishanesi...

Editör: Seda Yeşilyurt

Kaçmanın imkansız olduğu hapishaneler arasında yer alan Alcatraz hapishanesi katı kuralları nedeniyle bugüne dek bildiğiniz en beter dediğiniz hastaneleri unutturuyor.

Küçük bir adanın üzerine yerleştirilmiş ve filmlere konu olan hapishaneden kaçmayı aklınızdan bile geçiremiyorsanız desek yeri.

ABD tarihindeki en ünlü hapishanelerinden olan bu yer her ne kadar ilk başta askeri amaçlarla kullanılmış olsa da sonrasında tarihe adını kazımış olan en katı kurallara sahip olan hapishanelerin başında yer alıyor.

ÜNLÜ SUÇLULAR YATIYORDU

San Francisco Körfezi’nde bulunan Alcatraz adasında yer alan yapının 1954 yılında fedaral bir hapishaneye dönüştürülen bu yer tarihin ünlü suçlularından Al Capone, “Doc” Barker, George Kelly (Makineli Tüfek Kelly), Robert Franklin Stroud (Alcatraz Kuşçusu), Floyd Hamilton (Bonnie ve Clyde ikilisinin şoförü) ve Alvin Karpis gibi isimlerin cezasını çektiği ada hapishanesiydi.

Alcatraz hapishanesinde bulunan mahkumlar adeta bir esir kampında yaşıyor gibi katı kurallarla cezalarını çekiyorlardı. İsimleri kullanılmayan mahkumlar belirli sayılar ile çağrılıyor, cezaevi kitaplığından yararlanabilmek için 5 yıl sorunsuz davranma şartı aranıyordu.

Hapishanedeki mahkumlar günün 23 saatinde hücrelerinde tutuluyor kalan 1 saatte sadece belirli mahkumlar dışarı çıkabiliyorlardı. Ayrıca Alcatraz’da mahkumlara diğer cezaevlerinin aksine mahkumlara sıcak su veriliyordu. Sıcak su verilmesinin nedeni ise mahkumları sıcak suya alıştırarak körfezin dondurucu sularından kaçma isteğini azaltmakmış.

1963 yılında kapatılan hapisahane 1973 yılından bu yana ise halka açık bir turistik alan olarak kullanılıyor ve yılda 1,5 milyon turist ağırlıyor.