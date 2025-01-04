Frenk soğanı nedir? Frenk soğanı faydaları nelerdir?

Hüseyin Topuz

Frenk soğanı, bilimsel adıyla Allium schoenoprasum, soğan ailesine ait otsu bir bitkidir.

Yeşil, ince, uzun yaprakları ve hafif soğan aromasıyla özellikle yemeklerde lezzet katmak için kullanılır.

Frenk soğanı, çorbalardan salatalara, omletlerden soslara kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Frenk soğanı genellikle çiğ ya da hafif pişirilmiş şekilde kullanılır. Isıya maruz kaldığında besin değerleri azalabileceği için pişirme işlemi kısa tutulmalıdır.

Peki, frenk soğanı faydaları nelerdir? İşte frenk soğanının faydaları...

- A, C ve K vitaminleri ile kalsiyum, potasyum gibi mineraller açısından zengindir. Bu vitaminler bağışıklığı güçlendirebilir ve kemik sağlığını destekleyebilir.

- İçerdiği flavonoidler ve karotenoidler sayesinde vücutta serbest radikallerle savaşır ve hücresel hasarı azaltabilir.

- Frenk soğanı, sindirimi destekleyen lifler içerir. Ayrıca mideyi rahatlatabilir ve sindirim enzimlerini destekleyebilir.

- Frenk soğanında bulunan allicin, kan basıncını düzenleyebilir ve kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

- C vitamini içeriği bağışıklık sistemini güçlendirmeye katkı sağlar.

- Antioksidanlar cilt sağlığını desteklerken, içeriğindeki kükürt bileşikleri cilt yenilenmesini teşvik edebilir.

- Bazı araştırmalar, soğan ailesine ait bitkilerin kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabileceğini öne sürmektedir.