Galatasaraylıları üzecek iddia! PSG ve Arsenal yıldız futbolcuyu transfer etmek istiyor Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey, Avrupa'nın önde gelen takımlarının radarına girdi. Fransa ve İngiltere'den bazı takımlar Sacha Boey'i transfer etmek istiyor.

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Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey için dünya devleri sıraya girdi. İddialara göre Avrupa'nın önde gelen bazı kulüpleri Sacha Boey'i istiyor.

Son dönemde gösterdiği performans ile herkesin beğenisini kazanan Sacha Boey'in Avrupa'ya gidebileceği konuşuluyor.

Dış basında yer alan haberlere göre PSG, Arsenal ve birkaç Premier Lig takımı daha, Sacha Boey ile yakından ilgileniyor.

Telefoot'un ortaya attığı iddiaya göre PSG, Galatasaray'a Sacha Boey için ne kadar istediklerini sordu.

İddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı henüz bilinmezken sarı kırmızılı taraftarlar Sacha Boey'in takımda kalmasını istiyor.

Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig'de gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey bu sezon oynadığı 29 maçta 2 gol kaydetti.

23 yaşındaki genç futbolcu 2021/2022 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyiyor.