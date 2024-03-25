Galler Prensesi Kate Middleton ne kanseri? İşte hastalığın türü İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton'ın kansere yakalandığı ve kemoterapi gördüğü öğrenildi. Açıklama yapan Middleton, dünyanın her yerinden destek mesajları aldı. Peki, Kate Middleton ne kanseri? Hangi hastalığa yakalandı? İşte detaylar...

ensonhaber.com

Bir süredir kamuoyundan uzak olan Galler Prensesi Kate Middleton, ortaya çıktı.

İngiltere tahtının varisi Prens William'ın eşi Kate Middleton, kansere yakalandığını açıkladı.

Kemoterapi gören 42 yaşında ve 3 çocuk sahibi Prenses, tüm dünyanın ilgi odağı oldu.

Sürece dair kısa bir bilgilendirme veren Prenses Kate Middleton, kanserinin türünü açıklamadı.

Middleton'ın ne kanseri olduğu milyonların merak konusu oldu.

Peki, Galler Prensesi Kate Middleton ne kanseri? Hangi kansere yakalandı? İşte detaylar...

Kate Middleton ne kanseri

Kate Middleton, Ocak ayında karın ameliyatı geçirdiğinde kanser olduğunun bilinmediği belirtti.

Middleton, “Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım." dedi.

Uzmanlar, karın bölgesi ameliyatlarda rastlanan kanser türleri arasında yumurtalık kanseri gibi jinekolojik kökenli ya da mide-bağırsak kanserleri bulunmasına dikkat çekti.

Böylelikle Prenses Kate Middleton'ın kolon veya yumurtalık kanseri olabileceği düşünülüyor.