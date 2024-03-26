Gardıroba bir kase pirinç koymak bakın ne işe yarıyor... Gardırobunuzdaki nemi ve kötü kokuları yok etmek için bir kase pirinç kullanabilirsiniz. Bu pratik yöntem sayesinde kıyafetleriniz her zaman ferah ve kokusuz olacak.

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Telefonunuzu suya düşürdükten sonra pirincin içinde kurutmak gibi, mutfağın dışında da pirinçle ilgili pek çok kullanışlı tüyo var.

Bugün sizin için pirinçle ilgili başka bir pirinç tüyomuz bulunuyor.

Bazen gardıroplarda nem ve koku sorunu yaşanabilir. Belki eviniz biraz nemlidir ya da yıkanmış kıyafetlerinizi henüz tamamen kurumamış olmasına rağmen gardırobunuza geri koymuşsunuzdur.

Bu nem, kıyafetlerinizin biraz küf kokmasına neden olur ve elbette gardırobunuzda nem ve küf istemezsiniz.

Pirinç odadaki nemi emdiği için aynı zamanda oda spreyi olarak da kullanılabilir. Pirince birkaç damla esansiyel yağ ekleyerek gardırobunuzun güzel kokmasını sağlayabilirsiniz.

İhtiyacınız olan tek şey bir fincan pirinç (beyaz pirinç en iyi sonucu verir), biraz esansiyel yağ, içine koyacağınız bir kase, bir parça bez ve elastik bir bant.

Bir kasenin içerisindeki pirinci 15-20 damla yağla karıştırın. Daha sonra bir parça kumaş alın ve kaseyi bununla örtün.

Ardından kumaşı sabitlemek için elastik bir bant kullanın. Tüm bunları yaptıktan sonra pirinç kasesini gardırobunuza koyarak nem ve kötü kokulardan kurtulun...