Gassal ne zaman ve nerede yayınlanacak? İşte Gassal dizisinin konusu ve oyuncuları

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Son dönemde sosyal medyada büyük bir ilgi gören Gassal dizisi, afişiyle dikkatleri üzerine çekti.

"Ölünce beni kim yıkayacak?" şeklindeki ilginç ve düşündürücü afişiyle izleyicilerin merakını uyandıran dizi, yayın tarihi ve konusu ile de gündemde.

Sosyal medyada hızla yayılan afişin ardından dizinin yayınlanacağı kanal ve tarihi büyük bir merakla bekleniyor.

Gassal dizisi, kadrosu ve konusu ile şimdiden geniş bir izleyici kitlesi oluşturmuş durumda.

Dizinin ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı ise en çok konuşulan sorular arasında yer alıyor.

İşte konusu, oyuncuları ve kanalı…

GASSAL KONUSU

Gassal dizisi, başrolündeki Baki karakterinin içsel yolculuğuna odaklanıyor. Baki, hayatı boyunca kimsesiz insanların cenazelerini yıkayarak geçimini sağlarken, bir gün kendi hayatında da bu soruyu sormaya başlar: "Beni kim yıkayacak?" Bu soru, onu hayatı boyunca bilinçli olarak uzak durduğu sosyal ilişkilerle, evlilikle ve toplumsal bağlarla yüzleşmeye iter.

30'larına gelene kadar yalnız bir yaşam süren Baki, artık toplumu ve çevresini daha yakından gözlemeye başlar. Instagram'da sürekli fotoğraf çeken gençler, sırf toplum baskısı yüzünden yapılan evlilikler ve arkadaş çevresindeki yüzeysel ilişkiler, ona anlamsız gelir. Fakat bu süreçte, kendisini yıkayacak birilerini ararken, aslında toplumu derinlemesine inceleme fırsatı bulur.

GASSAL NE ZAMAN YAYINLANACAK?

TRT Tabii dijital platformunda izleyiciyle buluşacak olan Gassal dizisinin yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. İzleyiciler dizinin yayın tarihine ilişkin yapılacak açıklamayı bekliyor.

OYUNCU KADROSU

Gassal dizisinin başrollerinde Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan yer alıyor.

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapımın senaryosunu ise Sümeyye Karaaslan kaleme aldı.