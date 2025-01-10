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Gassallık kursu açılıyor; İşte başvuru ekranı

Gassallık kursu açılıyor; İşte başvuru ekranı Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklama ile vatandaşlara gassallık kursu açıldığını duyurdu. Başkan Tepe, başvuru linkini de takipçileriyle paylaştı.