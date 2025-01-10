Gassallık kursu açılıyor; İşte başvuru ekranı

TRT'nin Tabii platformunda yayınlanan Ahmet Kural'ın başrolünde olduğu "Gassal" dizisi, gassallık mesleğine olan ilgiyi artırdı.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizinin etkisiyle, Altınordu Belediyesi cenaze hizmetleri alanında kurs açma kararı aldı.
Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, dizinin yayına girmesinin ardından birçok vatandaşın gassallık mesleğiyle ilgili kurs talep ettiğini belirtti.
Tepe, “Cenaze hizmetleriyle ilgili halkımızdan gelen talepler doğrultusunda, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte Gassallık Kursu’nu açıyoruz” açıklamasında bulundu.
BAŞVURU EKRANI
Paylaşımda, "32 saatlik kontenjanla sınırlı kursumuza başvurunuzu https://altinordu.bel.tr/kent-akademi-egitim-programlari-basvurusu bağlantısı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Kurslar tamamlandığında talebe göre yeniden açılacaktır." denildi.