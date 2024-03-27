Gazetelerde ve ambalajlarda bulunan bu renkli noktalar bakın ne işe yarıyormuş… Gazetelerin ve ambalajların neredeyse hepsinin alt kısımlarında eskiden 3 artık 4 tane olan renkli noktalar bulunur. Peki bu noktaların bir anlamı var mı yoksa gelişi güzel yapılmış noktalar mı? İşte, renkli noktaların anlamı…

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Gazete ve ambalajlarda sürekli görüp çoğunlukla anlam veremediğimiz renkli daireler vardır. Çoğu kişi tarafından o noktaların yapılış amacının gelişi güzel olduğu düşünülür.

Bu noktalar, her ne kadar çoğu kişinin dikkatiniz çekiyor olsa da yapılış amacı hakkında en ufak bir fikir sahibi olmadığımız küçük detaylar arasında yer alır.

O noktalar, kesinlikle gelişi güzel yapılmış noktalar değil aslında sandığımızdan da önemli bir yapılış amacı varmış.

İşte, o renkli noktaların yapılış amacı…

Gazete sayfalarının alt kısımlarında ve ambalajların da genellikle alt kısımlarında bulunan renkli noktalar, genellikle baskı kalitesini kontrol etmek, renk düzeltmeleri yapmak ve belirli baskı işlemlerini izlemek için kullanılan bir dizi renk kodlama sistemine aittir.

Bu noktalar genellikle siyah, mavi, yeşil ve kırmızı (CMYK) renklerin karışımıyla oluşturulan baskı renklerini düzeltmeye ve ayarlamaya yardımcı olur.

Gazete ve ambalaj baskılarında kullanılan mürekkep renklerini doğru bir şekilde ayarlamak için renkli noktalar kullanılır. Bu noktalar, baskının kalitesini kontrol eder ve renk sapmalarını düzeltir.

Ayrıca basılan resimlerin renklerini düzeltebilir ve daha iyi bir görüntü kalitesi sağlayabilir. Bunların dışında baskı sürecinin kalitesini kontrol etmek ve izlemeye yarayan bu noktalar sayesinde baskının tutarlı ve yüksek kalitede olması sağlanır.

Kısaca bu renkli noktalar, renk ayrımını iyileştirmek ve renklerin daha keskin ve canlı görünmesini sağlar.