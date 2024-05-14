Gelinlerin beline bağlanan kırmızı kuşak bakın ne anlama geliyormuş Geleneğimizde evlenecek olan kadınların beline kırmızı kuşak bağlanır. Çoğu kişi, bu kuşağın gelinin bekaretini temsil ettiğini düşünse de aslında bu çok daha eski bir geleneğin izlerini taşır. İşte kırmızı kuşağın asıl anlamı…

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Türk toplumu, gelenek ve görenekleriyle ünlü bir kültüre sahip.

Özellikle evlilik törenlerinde, birbirinden farklı ve renkli geleneklere ev sahipliği yapıyoruz.

Ancak yıllardır sürdürülen ve herkesin bildiği bir gelenek var ki, işte o da kız alma töreni.

Damat ve ailesinin evlenmek üzere olan kadını ailesinin evinden dualar eşliğinde çıkartması, bu törenin en önemli adımlarından biri.

Ancak bu sürecin en dikkat çeken detaylarından biri ise gelinin beline bağlanan kırmızı kuşak.

Yıllardır bu kuşağın gelinin bekaretini temsil ettiği düşünülüyordu. Ancak aslında durum hiç de öyle değilmiş!

Geline bağlanan kırmızı kuşağın asıl anlamı...

Kırmızı kuşaklar ve nişan yüzüklerine bağlanan kırmızı kurdeleler, aslında gelinin bekaretini göstermek için değil, mutluluk ve bereket getirmesi için takılıyor.

Bu gelenek, Türk kültüründe kırmızı rengin bereket, şans ve güç sembolü olduğuna dayanıyor.

Nişan törenlerinde çiftlerin parmaklarına takılan alyansların birbirine bağlandığı kırmızı kurdelelerin de aynı anlamı taşıdığı düşünülüyor.

Ayrıca bir başka inanışa göre; kırmızı renk kötü ruhlardan koruyor.