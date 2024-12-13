Geminid meteor yağmuru nedir? Geminid meteor yağmuru ne zaman?

Hüseyin Topuz

Geminid meteor yağmuru, her yıl Aralık ayında zirve yapan ve gökyüzünde görülebilen bir meteor yağmurudur.

Bu meteor yağmuru, adını Gemini (İkizler) takımyıldızından alır çünkü meteorlar bu takımyıldızından çıkar gibi görünür.

Geminid meteor yağmuru, diğer meteor yağmurlarından farklı olarak bir kuyruklu yıldızdan değil, 3200 Phaethon adlı bir asteroidden kaynaklanır.

Geminid meteor yağmuru sırasında saatte 120'ye kadar meteor gözlemlenebilir. Meteorlar, Dünya'nın atmosferine yüksek hızda girerek sürtünme sonucu yanar ve ışık saçarlar.

Bu olay, özellikle karanlık ve açık bir gökyüzünde çıplak gözle rahatça izlenebilir.

Geminid meteor yağmuru ne zaman?

Geminid meteor yağmuru genellikle 13-14 Aralık geceleri en yoğun dönemine ulaşır ve bu tarihlerde en iyi gözlem koşulları sağlanır.