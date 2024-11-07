Gezginlere müjde! Doğu Ekspresi başlıyor; İşte 2025 bilet fiyatı...

Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi 2024-2025 kış sezonu seferlerinin 23 Aralık'ta başlayacağını ve 2 Mart 2025'e kadar devam edeceğini açıkladı.

Uraloğlu'nun verdiği bilgiye göre seferler Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars'tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak.

Bilet satışları, yetkili seyahat acenteleri tarafından paket tur satışları olarak başlatıldı.

BİLET FİYATLARI

Bireysel yolculara ayrılan vagonlar için de 8 Kasım'dan itibaren TCDD Taşımacılık A.Ş. gişeleri, internet, mobil uygulama ve çağrı merkezinden bilet satışları başlayacak.

DHA'nın aktardığına göre 2 kişilik odalar şeklinde satışa çıkacak biletlerin kişi başı 5 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla satın alınabilece