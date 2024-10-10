Gluten içermiyor; Bütün hamur işleri tam tutuyor! İşte sorgum unu faydaları...

Yağmur Dinç

Gluten tüketmeyenler, un çeşidine alternatif seçenekler araştırıyor.

Bu noktada, "sorgum unu" dikkat çekiyor.

Ülkemizde de üretimi yapılan sorgum unu, glutensiz olması bir yana inanılmaz sağlık faydaları ile göz kamaştırıyor.

İşte sorgun unu hakkında detaylar...

SORGUM UNU NEDİR

Sorgum unu, sorgum bitkisinin (Sorghum bicolor) çekirdeklerinin öğütülmesiyle elde edilen bir un türüdür.

Sorgum, özellikle sıcak iklimlerde yetişen bir tahıl bitkisi olup, glütensiz bir besin kaynağıdır ve besin değeri açısından zengindir.

SORGUM UNU KULLANIMI

Sorgum unu, ekmek, kek, kurabiye ve diğer hamur işleri yapmak için kullanılabilir.

Glutensiz pancake ve kek tariflerinde de tercih edilebilir.

Sorgum unu, kıvam artırıcı olarak da kullanılabilir. Özellikle çorbalarda veya soslarda yoğunlaştırıcı olarak işe yarar.

İNANILMAZ FAYDALARI

Gluten hassasiyeti ya da çölyak hastalığı olan kişiler için ideal bir alternatiftir.

Sorgum unu, lif açısından oldukça zengin bir kaynaktır.

Düşük glisemik indekse (GI) sahip olması, kan şekerinin yavaşça yükselmesine yardımcı olur.

Sorgum, polifenol gibi güçlü antioksidanlar içerir.

Lifli yapısı sayesinde, sorgum unu sindirimi yavaşlatır ve uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur.

Sorgumda bulunan çinko, demir ve C vitamini gibi mineraller bağışıklık sistemini güçlendirir.