Görsel dikkat testi: Parkta gizlenen iguanayı bulma zamanı! Sadece 7 saniyen var... Dikkat gerektiren yeni bir görsel test ile sizlerleyiz. Bakalım bu resimdeki iguanayı bulabilecek kadar dikkatli misiniz? Hadi teste başlayın...

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Görsel dikkat testleri, kişilerin dikkat ve gözlem yeteneklerini ölçmek için tasarlanmış testlerdir.

Bu testler, bir kişinin problem çözme becerileri, mantıksal düşünme, dikkat, bellek, matematiksel yetenekler, kelime dağarcığı ve diğer bilişsel alanlardaki performansını değerlendirmek için kullanılır.

Sizlerin dikkat konusunda becerilerinizi test edebileceğiniz yeni bir görsel ile karşınızdayız.

Aşağıdaki görselde bulunan parkta gizlenmiş bir iguana var. Peki siz resime baktığınızda iguanayı ne kadar sürede bulabileceksiniz?

İşte birçok kişinin uzun uzun bakmasına rağmen iguanayı bulamadığı o görsel...

Siz bu resime baktığınızda iguanayı görebildiniz mi?

Resimdeki iguanayı kimileri ilk bakışta görürken kimileri ise uzun süre bakmasına rağmen farkedemiyor.

Görselde bulunan iguanayı hala bulamadınız mı?

İguanayı göremeyenler için testin cevabını aşağıda paylaşıyoruz.

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İşte bu dikkat testinin yanıtı;

Ağaçtaki iguanayı farkettiniz mi? İguana ekranın sol üst kısmında bulunan ağacın dalında yer alıyor.