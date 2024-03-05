Görsel zeka testi: Resimdeki farklı hayvanı 5 saniyede görebilecek kadar dikkatli misiniz? Resimde farklı olan hayvanı kaç saniye içerisinde bulabileceksiniz? Hadi test etmeye başlayın..

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Görsel dikkat testleri kişilerin dikkat seviyesini ölçmeye yönelik eğlenceli testlerdir.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan görsel zeka testleri kullanıcıların ilgisini çekiyor.

İnternette paylaşılan bir resimde kullanıcılara pandaların arasında yer alan farklı hayvanı kaç saniyede bulabilecekleri soruldu.

Resimdeki pandaların arasında bir tane farklı hayvan yer alıyor. Peki, siz resime bakınca farklı olan hayvanı bulabilecek misiniz?

Hadi hemen teste başlayın.

İşte o görsel...

Görselde çok sayıda panda bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane farklı hayvan var.

Bu tarz testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor. Uzmanlar, bu tip optik illüzyonların bilişsel yetenekleri geliştirdiğini söylüyor.

Resimde 16 adet hayvan yer alıyor. Bunlardan 15 tanesi panda 1 tanesi farklı bir hayvan.

Peki siz farklı olan hayvanı görebildiniz mi?

İşte resimdeki farklı olan hayvan..

Resimde pandaların arasında 1 adet rakun yer alıyor...