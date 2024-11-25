Gram altın ile gram has altın arasındaki fark nedir?

Hüseyin Topuz

Gram altın ve gram has altın arasındaki farkları anlamak, yatırım yaparken doğru kararlar alabilmek adına önemlidir.

Gram altın ve gram has altının ne anlama geldiğini, bu iki tür altının hangi amaçlarla kullanıldığını sizler için derledik.

Altının tarihi boyunca değeri sürekli olarak artmış ve güvenilir bir yatırım aracı olarak kabul edilmiştir.

Bu nedenle, altının farklı türleri ve bu türlerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak, altın yatırımı yapmak isteyenler için büyük önem taşımaktadır.

Gram altın ve gram has altın arasındaki fark, esas olarak saflıkları ve kullanım amaçlarıyla ilgilidir.

İşte, gram altın ve gram has altın arasındaki farklar...

Gram Altın

- Gram altın, belirli bir ağırlıkta ve saflıkta altın içeren bir yatırım aracıdır.

- Türkiye'de genellikle 22 ayar (916 saflık) olarak satılır. Bu, altının %91,6'sının saf altın olduğu anlamına gelir.

- Gram altın, takı ve mücevher yapımında da kullanılabilir ve çeşitli ağırlıklarda (örneğin, 1 gram, 5 gram, 10 gram) bulunabilir.

Gram Has Altın

- Has altın, saf altın anlamına gelir ve genellikle 24 ayar (999 saflık) olarak bilinir. Bu, altının %99,9'unun saf altın olduğu anlamına gelir.

- Gram has altın, yatırım amaçlı olarak tercih edilir çünkü saflığı yüksektir.

- Takı ve mücevher yapımında genellikle kullanılmaz, çünkü saf altın yumuşak bir metaldir ve kolayca şekil değiştirir.

Özetle, gram altın daha düşük saflıkta olup genellikle 22 ayar olarak satılırken, gram has altın daha yüksek saflıkta (24 ayar) ve yatırım amaçlı olarak tercih edilir.