Gram ve çeyrek altın kaç TL? 28 Mayıs Çarşamba altın fiyatları

Haber Merkezi
28 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla altın piyasalarında yatay bir seyir hakim.
Geçtiğimiz haftalarda yaşanan dalgalanmaların ardından, yatırımcılar ve vatandaşlar güncel fiyatları yakından takip ediyor.
Gram altın sabah saatlerinde 4.153 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın ise 6.785 TL'den alıcı buluyor.
Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, 28 Mayıs 2025 Çarşamba gününe ait güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 4.144 TL
Satış: 4.145 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.634 TL
Satış: 6.786 TL
Yarım altın
Alış: 13.227 TL
Satış: 13.572 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 27.501 TL
Satış: 27.916 TL