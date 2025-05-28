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Gram ve çeyrek altın kaç TL? 28 Mayıs Çarşamba altın fiyatları

Gram ve çeyrek altın kaç TL? 28 Mayıs Çarşamba altın fiyatları Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 28 Mayıs 2025 güncel altın kuru fiyatları...