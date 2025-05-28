Gram ve çeyrek altın kaç TL? 28 Mayıs Çarşamba altın fiyatları
Haber Merkezi

28 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla altın piyasalarında yatay bir seyir hakim.

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan dalgalanmaların ardından, yatırımcılar ve vatandaşlar güncel fiyatları yakından takip ediyor.

Gram altın sabah saatlerinde 4.153 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın ise 6.785 TL'den alıcı buluyor.

Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, 28 Mayıs 2025 Çarşamba gününe ait güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.144 TL

Satış: 4.145 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.634 TL

Satış: 6.786 TL

Yarım altın

Alış: 13.227 TL

Satış: 13.572 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 27.501 TL

Satış: 27.916 TL

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Hüseyin Topuz
Seo Editor