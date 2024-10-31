GS Avrupa maçı tarihi: Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda?

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında sahasında İsveç ekibi Elfsborg'u ağırlayan Galatasaray, önemli bir galibiyet aldı.

Sarı-kırmızılılar, bu zaferle birlikte Avrupa kupalarında İsveç takımlarıyla yaptığı 8 karşılaşmada 2. galibiyetini alırken, diğer karşılaşmalarda da 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşamıştı.

Galatasaray için sıradaki zorlu sınav ise İngiliz temsilcisi Tottenham Hotspur olacak.

İstanbul’da oynanacak bu kritik karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, İngiltere Premier Lig'in güçlü rakiplerinden biri karşısında puan mücadelesi verecek.

Peki, Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Tottenham maçı, 7 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.

Karşılaşmanın, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY’IN AVRUPA FİKSTÜRÜ

7 Kasım l Galatasaray - Tottenham

28 Kasım l Alkmaar - Galatasaray

12 Aralık l Malmö - Galatasaray

21 Ocak l Galatasaray - D.Kiev

30 Ocak l Ajax - Galatasaray