Güleseren Budayıcıoğlu’nun Yalı Çapkını tüyosu şaşırttı! Yeni sezon resmen ifşa oldu...

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Star TV ekranlarında Cuma günleri seyirciyle buluşmaya devam eden iddialı yapımlar arasında olan Yalı Çapkını’nın yeni sezonu adeta ifşa oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu kendisine ait olan bir kitaptan uyarlanan dizi hakkında ağzından kaçırdıklarıyla gündemde bomba etkisi yarattı.

Yeni sezonda Seyran ve Ferit’in ayrılığının seyirciyi hüsrana uğratması ve hikayedeki yapılan büyük değişiklikler ile dizide yapılan ters köşe reytinglerde de etkisini göstermişti.

YENİ SEZON İFŞA OLDU!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı dizinin reytinglerde yaşadığı düşüş ve sosyal medyada da artan tepkiler hikayedeki değişikliklerin beklenen başarıyı elde edememesine neden olmuştu.

Gülseren Budayıcıoğlu, dizinin geleceği hakkında gelen eleştirilere daha fazla kayıtsız kalamayarak dizi hakkında yaptığı açıklamalar ile şaşkına çevirdi.

Budayıcıoğlu, dizinin durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Seyirci haklı. İzleyiciler Seyran ve Ferit'in aşkını görmek istiyor. Sezonun daha başındayız. İlerleyen bölümlerde bu aşkı yeniden yansıtacağız" ifadelerine değindi.

Budayıcıoğlu’nun yaptığı bu açıklama, sosyal medyada heyecan yaratırken, Seyran ve Ferit hayranlarını umutlandırdı. Dizinin geleceği hakkında yapılan bu açıklama, izleyicilerin dikkatini yeniden çekmeyi de başardı.