Hala duruyorsa yandınız! Yılbaşı ağacını bu tarihten sonra kaldırmak... Yılbaşı eğlencelerinin sona ermesiyle birlikte evlerdeki dekorasyonlar da kaldırılma vaktini bekliyor. Ancak bazı batıl inançlara göre o tarihten sonra yılbaşı ağacını kaldırmak kötü şans getiriyor.

ensonhaber.com

Yılbaşı dönemi sona erdi ve evlerdeki rengarenk süslemeler artık tozlanmış durumda.

Yılbaşı ağaçlarının kaldırılma zamanı gelmişken, insanlar bu özel dekorasyon öğesinin hangi zamanda kaldırılması gerektiği konusunda kararsızlık yaşıyorlar.

Birçok kişi için, yılbaşı süslerine bakmak keyifli bir anıyı hatırlatıyor ve bu renkli süslemelerin evlerini neşelendirdiğini düşünüyorlar.

Bu sebeple, ağaçların mümkün olduğunca uzun süre toplanmamasını tercih edenlerin sayısı oldukça fazla.

Bazıları için, süslerin tozlanması ve eski görünümünü yitirmesi kaldırma zamanı olduğunu işaret ederken, bazıları için bu renkli süslerin evde daha fazla kalması isteği ağır basıyor.

Batıl inanca göre yılbaşı ağaçlarının kaldırılması için bir süre var. Eğer kaçırırsanız bütün sene boyunca kötü şans peşinizi bırakmıyor.

O tarihten sonra kaldırmak kötü şans getiriyor

Yılbaşı tatili ve dekorasyonları, her yılın büyüleyici ve neşeli bir zamanı olarak kabul edilirken, Yılbaşı ağaçlarının ve süslemelerin kaldırılma zamanı konusu, bazı batıl inançlarla da ilişkilendiriliyor.

Bu inançlara göre, dekorasyonları 5 Ocak'tan (On İkinci Gece olarak bilinen tarih) sonra kaldırmamak, uğursuzluk getirebilir.

Bu batıl inançların kökeni, tarihi geçmişe dayanıyor. Geçmişte insanlar, evlerini sarmaşıklar ve çobanpüskülleriyle süslerdi. Bu dönemde, ağaç ruhlarının yeşilliklerde yaşadığına inanılırdı ve yeni yılın ilk haftasında tüm bayram süslerinin sökülmesiyle bu ruhların özgür bırakılacağına inanılırdı.