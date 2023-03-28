Hamile kaldıktan sonra botoks yaptırmak güvenli mi? Annelik heyecanı yaşayan ancak güzelliklerinden de ödün vermeyen kadınlar, botoks işlemleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hamileyken botoks yaptırmanın detaylarını öğrenmek isteyenler, "Hamile kaldıktan sonra botoks yaptırmak güvenli mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Son yılların en yaygın güzellik uygulamalarından olan botoks, her yaştaki kadın ve erkek tarafından tercih ediliyor.

Özellikle kadınlar, estetik yaptırmaya son yıllarda daha meraklı. Ünlü isimlerin yaptırdığı ve paylaştığı estetikler, bu sektörü iyice canlandırdı.

Acılı ve ağrılı ameliyatların altına yatmak istemeyenler, botoksu tercih ediyor.

Botoks ise daha kolay ve daha kısa süre içerisinde sonuç veriyor. Bunu düzenli yaptıran kadınlar, hamile kalınca ne yapacaklarını merak ediyor.

Hamile kalan kadınlar, "Hamile kaldıktan sonra botoks yaptırmak güvenli mi?" sorusunu gündeme aldı.

Peki, Hamile kaldıktan sonra botoks yaptırmak güvenli mi? İşte yanıtı....

Hamile kaldıktan sonra botoks yaptırmak güvenli mi?

Hamilelik çoğu kişi için karmaşık bir dönemdir. Ama aynı zamanda da heyecan verici bir dönem olarak geçer.

Birçok kadının "hamilelik ışıltısı" kazanmasına rağmen şişkinlik, mide bulantısı, karamsarlık ve genel yorgunluk gibi semptomlar umutsuzluğa neden olabilir.

Sonuç olarak, anne adaylarının doğum yapmadan önce kendilerini biraz daha genç hissetmek istemeleri tamamen anlaşılır bir durumdur. Bir güzellik rutini, bu zor dönemde güveni yeniden kazanmanın harika bir yoludur.

Ancak saçınızı boyamak gibi belirli faaliyetlerin hamile kadınlar için bir dereceye kadar risk taşıdığı düşünülmektedir. Botox enjeksiyonları, yaklaşık 15 dakika süren ve doktorun hedefe göre belirli noktalara birden fazla doz enjekte etmesini içeren neredeyse ağrısız bir tedavidir.

Prosedürün kendisi her zaman riskli faktör olmasa da, kullanılan ürünler büyüyen fetüsler için potansiyel olarak zararlı riskler oluşturabilir.

Botoksun içeriğine dair

Bazılarınız, botoksun içindeki clostridium botulinum olarak bilinen etken maddenin, botulizm olarak bilinen gıda zehirlenmesine neden olan bakteriyle aynı olduğunu bilmiyor olabilir.

Cilde küçük miktarlarda enjekte edildiğinde, kasları felç eden bir nörotoksin gibi davranır. Bazı kullanıcılar çok ileri gittiğinde, normalde yaptıkları gibi yüz ifadeleri yapamazlar. Ayrıca aşırı terlemeyle mücadele etmek için yaygın olarak kullanılır.

Botox enjeksiyonunun yan etkileri arasında; potansiyel baş ağrıları, uyuşma ve mide ağrıları ile birlikte bölgede rahatsızlık ve şişlik yer alır. Bu yan etkilerin hiçbiri ölümcül olmasa da, eğer hamileyseler bu prosedürün yararları ve riskleri tartışılmalıdır.

Hamilelik sırasında kadınların bağışıklığı azalmıştır ve ne yazık ki Botox'un hamilelik üzerindeki etkilerine dair tonlarca uzun vadeli araştırma yoktur. Ana endişe, enjeksiyon bölgesinden gelen bakterilerin diğer vücut bölgelerine sızıp sızmamasıdır. Bu bilinmeyen riskler, botulizm geliştirme olasılığını ortaya çıkarır.

Birçok hamile kadın araştırma konusu olmaya istekli değildir, bu nedenle doktorlar yeterli çalışma olmadığı ve asla yeterli olmayabileceği konusunda hemfikirdir.

Hamilelik sırasında Botox kullanımıyla ilişkili risklerden bazıları, aşağıdakiler dahil olmak üzere benzer botulizm semptomlarını içerir:

Kas Güçsüzlüğü

Bulanık görüş

Nefes alma/yutma güçlüğü

Mesane kontrolünün kaybı

Botoksa alternatif öneriler

Bunun yerine hamile kadınlar, antioksidanlar ve omega yağ asitleri içeren topikal kremler gibi enjekte edilmeyen diğer kırışıklık azaltıcı önlemleri kullanmayı düşünebilir. Günlük güneş kremi kullanmak da önemlidir.

Düzenli olarak nemlendirmek ve peeling yapmak da kırışıklıkları uzak tutmanın anahtarıdır ve özütleme ile aylık bir yüz bakımı, bu cildi mutlu tutmada harikalar yaratabilir.

Artı, hamilelik döngüsü sırasında su tutulması kaz ayaklarının ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur. Artan yağ üretimi ile birlikte, kırışıklıklarınız muhtemelen eşitlenecek ve doğal olarak kaybolacaktır.